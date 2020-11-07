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شاطئ الشقيق وجهة الزوار ومقصد المتنزهين الباحثين عن الدفء (صور)

Time منذ 11 دقيقة
Views 1233
شاطئ الشقيق وجهة الزوار ومقصد المتنزهين الباحثين عن الدفء (صور)

هادي قربي (صدى):
بدأ الزوار والمتنزهين بالتوافد على شاطئ مركز الشقيق خلال هذه الأيام بأعدادٍ كبيرة مما يؤكد أهمية شاطئ الشقيق بوصفه متنزهاً للأهالي والزائرين للمنطقة.

ويبرز شاطئ الشقيق كواحد من أفضل المواقع السياحية لما يتمتع به من جماله الطبيعي، حيث يشهد الشاطئ زيارة أعداد كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن البلدية قامت بأعمال الصيانة وتهيئة الكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين ولا زالت مستمرةً في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

وبيّن المهندس عطيف أن البلدية طرحت ٨٠ فرصة استثمارية لمواقع متعددة في منصة فرص لافتا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ ودعت بلدية الشقيق الجميع إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حرصاً على سلامة المتنزهين من المواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماحد مكيفهم ولاقين لهم بلد ومرتع يسوون فيه اللي يبغون وبدعم دولي ولكن لو فيه ذرة فهم عند العالم كان نفخوا صنعاء وباقي المدن اللي محتلينها وخلوها وبال عليهم وقتها فيه اكيد خساىر بشرية ولكن كان بينتهي احتلال الحوثيين لليمن. تم تركهم وجلسوا يحوسون ويبكنون الين تمكنوا من اليمن. لان اليمن بالاساس نسبة ااحوثيين كان قليلة بس قدروا يسيطرون على الناس هناك وخلوهم يتحوثون. بمعنى ان اكثر اللي صار معهم ليسوا حوثيين بالاساس وانما متحوثة. لقوا كل شيء منهم ان كان بواسطة الخوف والترهيب او باعطاىهم اموال وقات ومخدرات وسلاح وخلوهم يدخلون على البيوت ويختطفون كل من كان ضدهم انتقاما. تبي تحرر البلد منهم اضرب صنعاءوميناء الحديدة والجء التعزاوي وباقي المدن السبعة اللي محتلينها وبعد تحريرها منهم تكفل باصلاحها واعادة اعمارها وتعويض المواطنين اليمنيين.
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكم الله ..
ابوبدر
على بالكم انكم جبتوا خبر جديد😂. اسمها الحقيقي وعمرها ونسبها وكل شيء عنها كان موجود في ويكيبيديا من زمان.🤭
بعبع
والله نتمنى أنه يفوز وينجح لكن إذا تعثر خلوه يعتمد على نفسه
ابن حزم
شكر للرجال أمننا ويديم علينا نعمة الامن والامان

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