إدارة النصر تنوي طلب حكام أجانب لمباراة الديربي

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير محلية، اليوم السبت، أن إدارة نادي النصر ستتقدم بطلب حكام أجانب لمباراة الديربي أمام الهلال في الجولة الخامسة من الدوري، وذلك قبل ساعات من إنتهاء المدة المحددة من اتحاد كرة القدم لطلب حكام أجانب، والتي تنتهي الساعة 7 من مساء اليوم.
وأكدت التقارير، أن إدارة الهلال "لن تطلب طاقم تحكيم أجنبيًّا لمباراة الديربي دوريًّا حتى تتأكد من موعد نهائي كأس الملك، حيث يبدو خيار تأجيل المباراة واردًا حال أقر موعد النهائي قبل 28 نوفمبر الجاري".
ويواجه الهلال نظيره النصر في نهائي كأس الملك 2020، والذي لم يحدد موعده حتى الآن، كما يلتقيان أيضا في كأس السوبر 2020، إلى جانب المواجهة الدورية بينهما والتي من المقرر أن تقام يوم السبت 21 نوفمبر الجاري.