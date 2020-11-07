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تعقيم المسجد الحرام بحوالي (4500) لتر يومياً

Time منذ ساعة
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تعقيم المسجد الحرام بحوالي (4500) لتر يومياً

مكة المكرمة (صدى):
تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطهير وتعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية لمنع وصول فايروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر اكثر (4000) عامل وعامله، يستخدمون يومياً آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن انتشار العمال وعشرات الآليات وأجهزة التعقيم التي يستخدمها العمال خلال وردياتهم التي تغطي اليوم على مدار (24) ساعة، فإن عمليات التطهير يستخدم فيها (60) ألف لتر من المطهرات يومياً، صديقة للبيئة.

ويتم استخدام أكثر (1200) لتر معطرات، و(470) معدة، فيما يستخدم (900) لتر معقمات أيادٍ يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، تعبأ في (300) جهاز معقم آلي للأيادي ، وتستخدم قرابة (3500) لتراً من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد .

وأشار الجحدلي إلى وجود فريق من المتخصصين في المجال لمتابعة الأعمال اليومية وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم.

وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، التي تقدمها الرئاسة ، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماحد مكيفهم ولاقين لهم بلد ومرتع يسوون فيه اللي يبغون وبدعم دولي ولكن لو فيه ذرة فهم عند العالم كان نفخوا صنعاء وباقي المدن اللي محتلينها وخلوها وبال عليهم وقتها فيه اكيد خساىر بشرية ولكن كان بينتهي احتلال الحوثيين لليمن. تم تركهم وجلسوا يحوسون ويبكنون الين تمكنوا من اليمن. لان اليمن بالاساس نسبة ااحوثيين كان قليلة بس قدروا يسيطرون على الناس هناك وخلوهم يتحوثون. بمعنى ان اكثر اللي صار معهم ليسوا حوثيين بالاساس وانما متحوثة. لقوا كل شيء منهم ان كان بواسطة الخوف والترهيب او باعطاىهم اموال وقات ومخدرات وسلاح وخلوهم يدخلون على البيوت ويختطفون كل من كان ضدهم انتقاما. تبي تحرر البلد منهم اضرب صنعاءوميناء الحديدة والجء التعزاوي وباقي المدن السبعة اللي محتلينها وبعد تحريرها منهم تكفل باصلاحها واعادة اعمارها وتعويض المواطنين اليمنيين.
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكم الله ..
ابوبدر
على بالكم انكم جبتوا خبر جديد😂. اسمها الحقيقي وعمرها ونسبها وكل شيء عنها كان موجود في ويكيبيديا من زمان.🤭
بعبع
والله نتمنى أنه يفوز وينجح لكن إذا تعثر خلوه يعتمد على نفسه
ابن حزم
شكر للرجال أمننا ويديم علينا نعمة الامن والامان

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