ريال مدريد يهرب من خطر كورونا بسبب فترة التوقف

وكالات (صدى):
كشف نادي ريال مدريد، ظهر اليوم السبت، عن إصابة الثنائي إيدين هازارد وكاسيميرو، بفيروس كورونا، قبل مواجهة الغد أمام فالنسيا بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".
وتأتي آخر مباراة للفريق الملكي، قبل فترة التوقف الدولي، التي تمتد حتى الـ 19 من نوفمبر الجاري، فيما سيخضع الثنائي هازارد وكاسيميرو، للعزل الصحي، لمدة لا تقل عن 15 يوما، قبل إجراء تحاليل جديدة، للكشف عن شفائهما من عدمه.
وتعد فترة التوقف الدولي، فائدة لريال مدريد، خاصة أن هازارد لن يتمكن من المشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلجيكا، وكذلك كاسيميرو مع البرازيل، وسيكون بذلك هازارد وكاسيميرو، ضمن لائحة ريال مدريد لمواجهة فياريال على ألفريدو دي ستيفانو في الـ 21 من نوفمبر الجاري، بالجولة العاشرة من الليجا.