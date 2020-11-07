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ريال مدريد يهرب من خطر كورونا بسبب فترة التوقف

Time منذ ساعة
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ريال مدريد يهرب من خطر كورونا بسبب فترة التوقف

وكالات (صدى):
كشف نادي ريال مدريد، ظهر اليوم السبت، عن إصابة الثنائي إيدين هازارد وكاسيميرو، بفيروس كورونا، قبل مواجهة الغد أمام فالنسيا بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتأتي آخر مباراة للفريق الملكي، قبل فترة التوقف الدولي، التي تمتد حتى الـ 19 من نوفمبر الجاري، فيما سيخضع الثنائي هازارد وكاسيميرو، للعزل الصحي، لمدة لا تقل عن 15 يوما، قبل إجراء تحاليل جديدة، للكشف عن شفائهما من عدمه.

وتعد فترة التوقف الدولي، فائدة لريال مدريد، خاصة أن هازارد لن يتمكن من المشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلجيكا، وكذلك كاسيميرو مع البرازيل، وسيكون بذلك هازارد وكاسيميرو، ضمن لائحة ريال مدريد لمواجهة فياريال على ألفريدو دي ستيفانو في الـ 21 من نوفمبر الجاري، بالجولة العاشرة من الليجا.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماحد مكيفهم ولاقين لهم بلد ومرتع يسوون فيه اللي يبغون وبدعم دولي ولكن لو فيه ذرة فهم عند العالم كان نفخوا صنعاء وباقي المدن اللي محتلينها وخلوها وبال عليهم وقتها فيه اكيد خساىر بشرية ولكن كان بينتهي احتلال الحوثيين لليمن. تم تركهم وجلسوا يحوسون ويبكنون الين تمكنوا من اليمن. لان اليمن بالاساس نسبة ااحوثيين كان قليلة بس قدروا يسيطرون على الناس هناك وخلوهم يتحوثون. بمعنى ان اكثر اللي صار معهم ليسوا حوثيين بالاساس وانما متحوثة. لقوا كل شيء منهم ان كان بواسطة الخوف والترهيب او باعطاىهم اموال وقات ومخدرات وسلاح وخلوهم يدخلون على البيوت ويختطفون كل من كان ضدهم انتقاما. تبي تحرر البلد منهم اضرب صنعاءوميناء الحديدة والجء التعزاوي وباقي المدن السبعة اللي محتلينها وبعد تحريرها منهم تكفل باصلاحها واعادة اعمارها وتعويض المواطنين اليمنيين.
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكم الله ..
ابوبدر
على بالكم انكم جبتوا خبر جديد😂. اسمها الحقيقي وعمرها ونسبها وكل شيء عنها كان موجود في ويكيبيديا من زمان.🤭
بعبع
والله نتمنى أنه يفوز وينجح لكن إذا تعثر خلوه يعتمد على نفسه
ابن حزم
شكر للرجال أمننا ويديم علينا نعمة الامن والامان

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