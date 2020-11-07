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بالفيديو.. الجهات الأمنية ترصد مخالفي الإجراءات الوقائية في منتزهات القصيم

Time منذ 23 دقيقة
Views 1268
بالفيديو.. الجهات الأمنية ترصد مخالفي الإجراءات الوقائية في منتزهات القصيم

القصيم (صدى):
رصدت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية بعض مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي الجائحة في منتزهات منطقة القصيم.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، أنه تم إغلاق بعض المخططات السكنية التي تقصد من أجل التنزه خصوصًا في الفترة المسائية، كذلك إغلاق لبعض المنتزهات البرية المعروفة والمهرجانات التي لوحظ فيها كثرة التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وقال تركي محارب، المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، أن الحملات التوعوية مستمرة لمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية ومدى التزام جميع فئات المجتمع في تطبيقها، كما يقوم التجمع الصحي بجولات ميدانية مستمرة منذ بداية الجائحة.

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
مبسوط المشجع الهلالي وليد الفراج بفوز الهلام يااااسلام يترجل وربي حرام انك تكون مذيع برنامج مكانك مدرج الزعيق قسم بالله
نايف الشمري
الام الخائن على متعوس الرجاء اوووووه ياملين الزوال
الملل5
اعطوها الف دينارا ذهبا من بيت المال بل ااف الف دينار انها تشبه السبدة ام كلثوم فالتفرح قريش وهوازن وثقيف وقطفان بهذا النباء الذي سيكون فخرا لنا
ابو محمد 😎 ✍️
مردغوهم مردغه .. ولغلغوهم لغلغه .. وقصوا اياديهم من الأرسغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // الخ يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا ..

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