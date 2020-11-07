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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

Time منذ 28 دقيقة
Views 1238
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم اليوم السبت أسماء حكام مباريات اليوم بدوي المحترفين مع اختتام جولة " لنلهم العالم بقمتنا " .

وسيقود لقاء العين والأهلي الحكم عبد الله الشهري وعمر الجمل كحكم مساعد ، وعلي العلي " حكم مساعد " ، ومحمد الدقاش " حكم رابع " ، وخالد صلوي " حكم فيديو ، ومؤيد المسجن " مساعد حكم فيديو " .

كما يقود لقاء الفتح والشباب الحكم فيصل البلوي ومساعده خلف الشمري ، ومفرح آل حسن " حكم مساعد ، ومحمد البريدي " حكم رابع " ، ورائد الزهراني " حكم فيديو ، وعماد عسكر " مساعد حكم فيديو " .

أما لقاء النصر والقادسية يقوده حكم الساحة تركي الخضير ، وهشام الرفاعي كحكم مساعد ، وأحمد العتيق " حكم مساعد " ، وخالد الجهني " حكم رابع " ، وماجد الشمراني " حكم فيديو " ، ومحمد وزي " مساعد حكم فيديو " .

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
مبسوط المشجع الهلالي وليد الفراج بفوز الهلام يااااسلام يترجل وربي حرام انك تكون مذيع برنامج مكانك مدرج الزعيق قسم بالله
نايف الشمري
الام الخائن على متعوس الرجاء اوووووه ياملين الزوال
الملل5
اعطوها الف دينارا ذهبا من بيت المال بل ااف الف دينار انها تشبه السبدة ام كلثوم فالتفرح قريش وهوازن وثقيف وقطفان بهذا النباء الذي سيكون فخرا لنا
ابو محمد 😎 ✍️
مردغوهم مردغه .. ولغلغوهم لغلغه .. وقصوا اياديهم من الأرسغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // الخ يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا ..

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