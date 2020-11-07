إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم اليوم السبت أسماء حكام مباريات اليوم بدوي المحترفين مع اختتام جولة " لنلهم العالم بقمتنا " .
وسيقود لقاء العين والأهلي الحكم عبد الله الشهري وعمر الجمل كحكم مساعد ، وعلي العلي " حكم مساعد " ، ومحمد الدقاش " حكم رابع " ، وخالد صلوي " حكم فيديو ، ومؤيد المسجن " مساعد حكم فيديو " .
كما يقود لقاء الفتح والشباب الحكم فيصل البلوي ومساعده خلف الشمري ، ومفرح آل حسن " حكم مساعد ، ومحمد البريدي " حكم رابع " ، ورائد الزهراني " حكم فيديو ، وعماد عسكر " مساعد حكم فيديو " .
أما لقاء النصر والقادسية يقوده حكم الساحة تركي الخضير ، وهشام الرفاعي كحكم مساعد ، وأحمد العتيق " حكم مساعد " ، وخالد الجهني " حكم رابع " ، وماجد الشمراني " حكم فيديو " ، ومحمد وزي " مساعد حكم فيديو " .