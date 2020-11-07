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بالفيديو.. القبض على أفراد وعصابات ارتكبوا جرائم خطيرة في مناطق مختلفة

Time منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. القبض على أفراد وعصابات ارتكبوا جرائم خطيرة في مناطق مختلفة

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية بالرياض في الإطاحة بخمسة وافدين من الجنسية المصرية امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة في حقائب سفر بطرق متعددة .

كما تم القبض على 15 شخص منهم 13 مواطن قاموا بالسطو على محلات تجارية وسرقة مركبات بالرياض .

وأطاحت الشرطة بمواطنيَن استعرضا الأسلحة النارية وأطلقا النار في الهواء داخل الأحياء وفي الطرق العامة .

وتم القبض على ثلاثة مواطنين في القنفذة لقيامهم بإتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة ، والقبض على 4 أشخاص قاموا بالسطو على منازل في الرياض وسرقة محتويات السيارات أيضاً .

كما تم القبض على مواطن امتهن إستدراج قائدي مركبات خدمات التوصيل وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات وأجهزة وسلب المارة ، وغيرها من الجرائم التي تم الإطاحة بمرتكبيها .

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
مبسوط المشجع الهلالي وليد الفراج بفوز الهلام يااااسلام يترجل وربي حرام انك تكون مذيع برنامج مكانك مدرج الزعيق قسم بالله
نايف الشمري
الام الخائن على متعوس الرجاء اوووووه ياملين الزوال
الملل5
اعطوها الف دينارا ذهبا من بيت المال بل ااف الف دينار انها تشبه السبدة ام كلثوم فالتفرح قريش وهوازن وثقيف وقطفان بهذا النباء الذي سيكون فخرا لنا
ابو محمد 😎 ✍️
مردغوهم مردغه .. ولغلغوهم لغلغه .. وقصوا اياديهم من الأرسغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // الخ يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا ..

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