بالفيديو.. القبض على أفراد وعصابات ارتكبوا جرائم خطيرة في مناطق مختلفة

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية بالرياض في الإطاحة بخمسة وافدين من الجنسية المصرية امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة في حقائب سفر بطرق متعددة .
كما تم القبض على 15 شخص منهم 13 مواطن قاموا بالسطو على محلات تجارية وسرقة مركبات بالرياض .
وأطاحت الشرطة بمواطنيَن استعرضا الأسلحة النارية وأطلقا النار في الهواء داخل الأحياء وفي الطرق العامة .
وتم القبض على ثلاثة مواطنين في القنفذة لقيامهم بإتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة ، والقبض على 4 أشخاص قاموا بالسطو على منازل في الرياض وسرقة محتويات السيارات أيضاً .
كما تم القبض على مواطن امتهن إستدراج قائدي مركبات خدمات التوصيل وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات وأجهزة وسلب المارة ، وغيرها من الجرائم التي تم الإطاحة بمرتكبيها .