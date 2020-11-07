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صورة لباب بيت بحي القلعة في القطيف منحوت عليه "أية الكرسي"
منذ 57 دقيقة
630
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أحدث التعليقات
نايف الشمري
مبسوط المشجع الهلالي وليد الفراج بفوز الهلام يااااسلام يترجل وربي حرام انك تكون مذيع برنامج مكانك مدرج الزعيق قسم بالله
نايف الشمري
الام الخائن على متعوس الرجاء اوووووه ياملين الزوال
الملل5
اعطوها الف دينارا ذهبا من بيت المال بل ااف الف دينار انها تشبه السبدة ام كلثوم فالتفرح قريش وهوازن وثقيف وقطفان بهذا النباء الذي سيكون فخرا لنا
ابو محمد 😎 ✍️
مردغوهم مردغه .. ولغلغوهم لغلغه .. وقصوا اياديهم من الأرسغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // الخ يبقى زماناً بعد كاتبه .. وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا ..
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