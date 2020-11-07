بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تختطف مشهور يمني خلال حفل زفافه

فهمي محمد (صدى):
قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية، باختطاف اليوتيوبر اليمني المعروف، مصطفى المومري،بعدما اجبرته على إلغاء حفل زفافه، عقب توافد الآلاف للمشاركة بالحفل.
تفصيلا، رفعت ميليشيا الحوثي حالة الطوارئ عقب الجموع التي حضرت لمشاركة الشاب المومري زفافه، عقب امتلاء قاعة الأفراح التي قام بحجزها، مما اضطره لنقل الضيوف إلى ميدان السبعين الذي تحشد فيه الميليشيات الحوثية عادة عناصرها والمواطنين بالإكراه لاستعراض قوتها.
تسببت الحشود التي حضرت للسبعين بحالة من الرعب والذعر للميليشيات الحوثي الإرهابية، مما جعلها تجبر العريس على إلغاء الزفاف.
ونشر ناشطون يمنيون مقاطع فيديو إحداها للحظة إخراج ميليشيات الحوثي للعريس المومري من بين الحشود، وأخرى لمتظاهرين يطالبون بالإفراج عن العريس بعد اختطافه.