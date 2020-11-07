فريق ترامب في حيرة لاختيار من سيخبره بالخسارة

واشنطن (صدى):
تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من الرحيل أمام منافسه جو بايدن؛ كما أن فريق ترامب يكافح لتحديد مَن سيخبره بحقيقة أنه خسر الانتخابات، وحان الوقت للتنازل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ على أبواب البيت الأبيض؛ حيث تقدم في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا، وليس هناك أي وسيلة لدى ترامب؛ للفوز دون هاتين الولايتين.
وأخبر ترامب الحلفاء بأنه لن يتنازل إذا فاز منافسه الديمقراطي بالسباق، ولذا فقد بدأت المناقشات بدائرة الرئيس المقربّة حول كيفية التدخل، والسؤال الذي يحيرهم الآن هو: مَن سيخبره بأنه خسر، وأنه حان الوقت للتنازل.
وكشفت تقارير صحافية، أن الأسماء التي تم طرحها للقيام بهذه المهمة تشمل صهر الرئيس جاريد كوشنر؛ وابنته إيفانكا؛ وكليهما يعمل كمستشارين في البيت الأبيض.