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فريق ترامب في حيرة لاختيار من سيخبره بالخسارة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1684
Comment 1
فريق ترامب في حيرة لاختيار من سيخبره بالخسارة

واشنطن (صدى):
تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من الرحيل أمام منافسه جو بايدن؛ كما أن فريق ترامب يكافح لتحديد مَن سيخبره بحقيقة أنه خسر الانتخابات، وحان الوقت للتنازل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ على أبواب البيت الأبيض؛ حيث تقدم في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا، وليس هناك أي وسيلة لدى ترامب؛ للفوز دون هاتين الولايتين.

وأخبر ترامب الحلفاء بأنه لن يتنازل إذا فاز منافسه الديمقراطي بالسباق، ولذا فقد بدأت المناقشات بدائرة الرئيس المقربّة حول كيفية التدخل، والسؤال الذي يحيرهم الآن هو: مَن سيخبره بأنه خسر، وأنه حان الوقت للتنازل.

وكشفت تقارير صحافية، أن الأسماء التي تم طرحها للقيام بهذه المهمة تشمل صهر الرئيس جاريد كوشنر؛ وابنته إيفانكا؛ وكليهما يعمل كمستشارين في البيت الأبيض.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكرا على الإستجابة السريعة معي أرجوا أن يكون ذلك في كل تعليقاتي أو نتفق على صيغة ترضيكم ولاتكتبوا لي رد مخالف وكل تعبي من أجل أن تظهر الصحيفة شامخة ومتقنة في كل شئ
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا كلمة لوقارزية للصح
عادل عبدالحي حمزة
وعلقت متابعة لها: "جبتيلي قشعريرة الواحد يجيب حيوان في المنزل عشان يسلبه مو يترعب، المشكلة يعضها وعادي"؛ فيما قالت أخرى: "أفعى كبرت وكلت بنته الصغيرة"، ومضى آخر يقول: "حجمها تخوف، كيف عايشه معاكي، أنتي مجنونة"، وحذرها آخر: "تلف على رقبتك وتخنقك". يسليه وليس يسلبه
Reem
ونعم ببيت المال
الشدّي
اتركوا الخلق للخالق

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