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المصلح يجيب: ما صحة حديث "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين"؟

Time منذ 58 دقيقة
Views 1874
المصلح يجيب: ما صحة حديث "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين"؟

الرياض (صدى):
أوضح كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح ، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، صحة الحديث "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين".

وقال المصلح هذا الحديث رواه البيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، ولكن صلاة الضحى من فضائل الأعمال، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانًا، وهذا كافٍ في ثبوت فضيلتها، والأحاديث في ذلك كثيرة.

وأضاف المصلح أن المقصود أن صلاة الضحى فضيلتها ثابتة، وأما الأحاديث التي فيها أنه (من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين) ونحو ذلك، فهذه أحاديث لا تصح.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكرا على الإستجابة السريعة معي أرجوا أن يكون ذلك في كل تعليقاتي أو نتفق على صيغة ترضيكم ولاتكتبوا لي رد مخالف وكل تعبي من أجل أن تظهر الصحيفة شامخة ومتقنة في كل شئ
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا كلمة لوقارزية للصح
عادل عبدالحي حمزة
وعلقت متابعة لها: "جبتيلي قشعريرة الواحد يجيب حيوان في المنزل عشان يسلبه مو يترعب، المشكلة يعضها وعادي"؛ فيما قالت أخرى: "أفعى كبرت وكلت بنته الصغيرة"، ومضى آخر يقول: "حجمها تخوف، كيف عايشه معاكي، أنتي مجنونة"، وحذرها آخر: "تلف على رقبتك وتخنقك". يسليه وليس يسلبه
Reem
ونعم ببيت المال
الشدّي
اتركوا الخلق للخالق

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