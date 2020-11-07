منافسة مشتعلة بين النصر والقادسية في مباراة "رد الإعتبار"

طلال الغامدي (صدى):
يترقب جمهور الساحرة المستديرة لقاء النصر والقادسية غداً السبت في ختام مباريات الأسبوع الرابع بدوري المحترفين .
ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة في ظل محاولات النصر لتعويض الخسائر التي باء بها في اللقاءات السابقة كان آخرها هزيمته أمام الشباب في اللقاء الذي شهد جدل كبير بسبب أخطاء تحكيمية .
ويخوض " العالمي " اللقاء رغم إنتشار إصابات كورونا حيث تم تعويض فقدان 9 نجوم على رأسهم حمد الله والغنام وبيتروس وعسيري والشهري بعد إصابتهم كما تولى مساعد " فيتوريا " تدريب الفريق نظراً لإصابة الأخير .
في المقابل يسعى القادسية لإقتناص الفوز واستثمار نقاط الضعف التي ضربت غريمه في معركة كروية مثيرة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .