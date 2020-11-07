الأعداد السابقة للصحيفة

منافسة مشتعلة بين النصر والقادسية في مباراة "رد الإعتبار"

Time منذ ساعة
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منافسة مشتعلة بين النصر والقادسية في مباراة "رد الإعتبار"

طلال الغامدي (صدى):
يترقب جمهور الساحرة المستديرة لقاء النصر والقادسية غداً السبت في ختام مباريات الأسبوع الرابع بدوري المحترفين .

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة في ظل محاولات النصر لتعويض الخسائر التي باء بها في اللقاءات السابقة كان آخرها هزيمته أمام الشباب في اللقاء الذي شهد جدل كبير بسبب أخطاء تحكيمية .

ويخوض " العالمي " اللقاء رغم إنتشار إصابات كورونا حيث تم تعويض فقدان 9 نجوم على رأسهم حمد الله والغنام وبيتروس وعسيري والشهري بعد إصابتهم كما تولى مساعد " فيتوريا " تدريب الفريق نظراً لإصابة الأخير .

في المقابل يسعى القادسية لإقتناص الفوز واستثمار نقاط الضعف التي ضربت غريمه في معركة كروية مثيرة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكرا على الإستجابة السريعة معي أرجوا أن يكون ذلك في كل تعليقاتي أو نتفق على صيغة ترضيكم ولاتكتبوا لي رد مخالف وكل تعبي من أجل أن تظهر الصحيفة شامخة ومتقنة في كل شئ
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا كلمة لوقارزية للصح
عادل عبدالحي حمزة
وعلقت متابعة لها: "جبتيلي قشعريرة الواحد يجيب حيوان في المنزل عشان يسلبه مو يترعب، المشكلة يعضها وعادي"؛ فيما قالت أخرى: "أفعى كبرت وكلت بنته الصغيرة"، ومضى آخر يقول: "حجمها تخوف، كيف عايشه معاكي، أنتي مجنونة"، وحذرها آخر: "تلف على رقبتك وتخنقك". يسليه وليس يسلبه
Reem
ونعم ببيت المال
الشدّي
اتركوا الخلق للخالق

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