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جو بايدن وحياته الأسرية المليئة بالصدمات والمآسي

Time منذ ساعة
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جو بايدن وحياته الأسرية المليئة بالصدمات والمآسي

واشنطن (صدى):
اقترب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، من حسمه للسباق الرئاسي مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وبعيدا عن السياسة هناك جانب من حياة بايدن الاجتماعية حمل الكثير من المآسي، رغم نجاحه السياسي الكبير برحلة بدأت قبل نحو 50 عاماً.

وحملت حياة بايدن الأسرية، الكثير من الصدمات بالنسبة إليه، فقد توفيت زوجته وابنته بحـادث سيارة قبل أن يبلغ عمر الـ30 عاماً، فيما توفى ابنه "بو" في عام 2015 إثر إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي جعل بايدن يحظى بتعاطف من شريحة كبيرة داخل أمريكا.

وفي سياق متصل، تمثل الحفيدات الأربع مصدراً لسعادة بايدن خاصةً أنهن يمثلن جزءاً مهماً من حياته العائلية حالياً، كما أنه عزز علاقته بولديه هنتر وآشلي بعد الصدمات التي تعرض لها مع بقية أفراد عائلته.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكرا على الإستجابة السريعة معي أرجوا أن يكون ذلك في كل تعليقاتي أو نتفق على صيغة ترضيكم ولاتكتبوا لي رد مخالف وكل تعبي من أجل أن تظهر الصحيفة شامخة ومتقنة في كل شئ
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا كلمة لوقارزية للصح
عادل عبدالحي حمزة
وعلقت متابعة لها: "جبتيلي قشعريرة الواحد يجيب حيوان في المنزل عشان يسلبه مو يترعب، المشكلة يعضها وعادي"؛ فيما قالت أخرى: "أفعى كبرت وكلت بنته الصغيرة"، ومضى آخر يقول: "حجمها تخوف، كيف عايشه معاكي، أنتي مجنونة"، وحذرها آخر: "تلف على رقبتك وتخنقك". يسليه وليس يسلبه
Reem
ونعم ببيت المال
الشدّي
اتركوا الخلق للخالق

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