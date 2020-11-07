رئيس الإمارات يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

أبوظبي (صدى):
اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في دولة الإمارات وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.
وتتيح التعديلات المجال لغير المواطنين اختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.
وشملت التعديلات، إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بناءً على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.