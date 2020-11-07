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رئيس الإمارات يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

Time منذ 27 دقيقة
Views 1444
رئيس الإمارات يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

أبوظبي (صدى):
اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ‏رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في  دولة الإمارات وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.

و‏تتيح التعديلات المجال لغير المواطنين اختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

وشملت التعديلات، ‏إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بناءً على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
اجلسي في بلدك وفكينا من شرك
ابوبدر
قلت لكم زواج الفنانات من رجال الاعمال واللي اصغر منهم بس للفلوس والاستمتاع. دعارة مقنعة. نسأل الله العافية والسلامة.
الصامته
أهل السعوديه مايتشرفون بك ولا يبغونك تجين يالقذره
ابوخالد
جده غير
ابوبدر
القتل في مصر وصل لان يكون ظاهرة. الله يهدي الانفس ويصلح الحال. ام الدنيا من يومها جميلة بس يوم عن يوم الجريمة صايرة تزيد والقتل فيها اصبح كأنه شربة مويه.

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