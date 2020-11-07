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زوجة سفير المملكة في ألمانيا تشاركه مراسم اعتماده

Time منذ 53 دقيقة
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زوجة سفير المملكة في ألمانيا تشاركه مراسم اعتماده

برلين (صدى):
شاركت زوجة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال صور للحظة تقديمه أوراق اعتماده لفخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأظهرت الصور سعادة السفير وبجانبه حرمه وهي تبدوا سعيدة بتوليه هذا المنصب الرفيع، في ضيافة الرئيس الألماني فرانك فالتر خلال تقديمه أوراق الاعتماد.

وكان السفير نقل لفخامة الرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته وللشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس الألماني السفير عصام بن إبراهيم بيت المال نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
شكرا على الإستجابة السريعة معي أرجوا أن يكون ذلك في كل تعليقاتي أو نتفق على صيغة ترضيكم ولاتكتبوا لي رد مخالف وكل تعبي من أجل أن تظهر الصحيفة شامخة ومتقنة في كل شئ
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا كلمة لوقارزية للصح
عادل عبدالحي حمزة
وعلقت متابعة لها: "جبتيلي قشعريرة الواحد يجيب حيوان في المنزل عشان يسلبه مو يترعب، المشكلة يعضها وعادي"؛ فيما قالت أخرى: "أفعى كبرت وكلت بنته الصغيرة"، ومضى آخر يقول: "حجمها تخوف، كيف عايشه معاكي، أنتي مجنونة"، وحذرها آخر: "تلف على رقبتك وتخنقك". يسليه وليس يسلبه
Reem
ونعم ببيت المال
الشدّي
اتركوا الخلق للخالق

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