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"جامعة بيشة" ترد على انتقادات التعاون مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية

Time منذ 56 دقيقة
Views 1648
"جامعة بيشة" ترد على انتقادات التعاون مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية

أبها (صدى):
نفت جامعة بيشة صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعاونها مع عضوة هيئة تدريس غير سعودية على إحدى وظائف التعاون المعلن عنها في محرم الماضي، رغم تقدم مواطنات على نفس هذه الوظيفة.

وقالت إن عضوة هيئة التدريس المتعاونة تحمل مؤهل الدكتوراه في التخصص الدقيق المعلن عنه، ولم يتقدم أي من المواطنات اللاتي يحملن نفس المؤهل في التخصص المتاح.

وأضافت الجامعة في بيانها أنها تسعى إلى الاستفادة من أصحاب الكفاءات العالية لتدريس طلبتها تحقيقًا لرفع جودة العملية التعليمية، مشددة على أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي إساءة أو تضليل، علمًا بأن المفاضلة على الوظائف المتاحة تتم بشفافية عالية.

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
اجلسي في بلدك وفكينا من شرك
ابوبدر
قلت لكم زواج الفنانات من رجال الاعمال واللي اصغر منهم بس للفلوس والاستمتاع. دعارة مقنعة. نسأل الله العافية والسلامة.
الصامته
أهل السعوديه مايتشرفون بك ولا يبغونك تجين يالقذره
ابوخالد
جده غير
ابوبدر
القتل في مصر وصل لان يكون ظاهرة. الله يهدي الانفس ويصلح الحال. ام الدنيا من يومها جميلة بس يوم عن يوم الجريمة صايرة تزيد والقتل فيها اصبح كأنه شربة مويه.

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