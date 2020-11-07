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شركة معادن توفر وظائف هندسية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1587
شركة معادن توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها "شركة معادن للأسمدة" في محافظة رأس الخير.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مخطط صيانة، مشرف الصيانة المركزية، لافتة إلى أن التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

وقالت الشركة، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
اجلسي في بلدك وفكينا من شرك
ابوبدر
قلت لكم زواج الفنانات من رجال الاعمال واللي اصغر منهم بس للفلوس والاستمتاع. دعارة مقنعة. نسأل الله العافية والسلامة.
الصامته
أهل السعوديه مايتشرفون بك ولا يبغونك تجين يالقذره
ابوخالد
جده غير
ابوبدر
القتل في مصر وصل لان يكون ظاهرة. الله يهدي الانفس ويصلح الحال. ام الدنيا من يومها جميلة بس يوم عن يوم الجريمة صايرة تزيد والقتل فيها اصبح كأنه شربة مويه.

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