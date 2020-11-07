شركة معادن توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها "شركة معادن للأسمدة" في محافظة رأس الخير.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مخطط صيانة، مشرف الصيانة المركزية، لافتة إلى أن التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2020م.
وقالت الشركة، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .