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محمد صلاح يعلق على وصول الاهلي والزمالك لنهائي إفريقيا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1359
محمد صلاح يعلق على وصول الاهلي والزمالك لنهائي إفريقيا

نواف السالم (صدى):
عبر المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح عن سعادته بوصول ناديي الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صلاح إنه تابع مباراتي الدور قبل النهائي للفريقين وشعر بالفخر لوصول القطبين إلى نهائي البطولة، مبينا أنه في نفس الوقت يخشى من الحساسية بين اللاعبين ولكن في النهاية وصول الفريقين فخر للكرة المصرية.

وعن تواجده في المنتخب المصري في المعسكر الحالي قال أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، والحصول على شارة المنتخب يعود القرار فيها للمدرب، والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة,

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أحدث التعليقات

ابن حزم
مجرمة معاد ينفع معها الا القصاص لفك الناس من شرها
ابو وليد
ابو خرقه لولا الدفع الرباعي والميزات اللتي تعطى له مع العلم انه غير كفو لهذه الميزات -- كان 4 او 3 سنين في الاولى وسنه في الممتاز وبالدفع الرباعي برضه -- ايش قرب 25 بطوله كلها دفع رباعي ب 60 بطوله مرجله وزعامه -- قالها الجابر سنه ضوئيه والله ماغلط
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
سود الله وجهه هالديوث
عبدالله محمد الشهري
سمعني صياحك اليائس أيها المتفلسف،ثم قل لي من انت حتى تصدر هذا الراي السقيم ومن جعلك تتحدث هل يعي جيداً كيف يختار الضيوف الثقاة. فهل تستطيع ان تقنعني انك تنام جيداً قبل اي مباراة لهما وهل تستطيع ان تقنعني ان الهلال لايقيم معسكراً ليلة المباراة لكسر الخواجز النفسية وصرف المتأخرات حين مقابلة النصر وهل تستطيع ان تكشف سر المانشيتات العريضة والأفراح العارمة على الصحافة الزرقاء حينما يفوز على النصر والحزن الشديد الذي تخرج به اليوم الثاني حينما ينهزم امام النصر؟ أريد فقط ان تحترم عقول الهلاليين العارفين ببواطن الامور الذين يصرحون بكل وضوح ان منافستهم مع النصر ازلية. أنت بهذه العنترية تريد ان تقنع نفسك فقط بهذه الكذبة الماراثونية التي حطت رحالها على لسانك في لحظة إنفعال لامبرر لها لانك جبلت على التعصب ولست إعلامياً رياضياً يعتد برأيه حتى لو تخيلت ذلك. سيبقى التنافس بينهما مستمراً ماداما يلعبان في درجة واحدة مهما خدمت الظروف أحدهما وتخلت عن الآخر وقد كان غيرك أعتى منك وحارب كثيراً لإثبات هذه المقولة ولكنه فشل وستفشل انت أبضاً. النصر لم يطلب رايك في هذا الأمر والهلال كذلك. فهل لك ان تكف عن العبث بالتاريخ

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