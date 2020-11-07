محمد صلاح يعلق على وصول الاهلي والزمالك لنهائي إفريقيا

نواف السالم (صدى):
عبر المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح عن سعادته بوصول ناديي الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال صلاح إنه تابع مباراتي الدور قبل النهائي للفريقين وشعر بالفخر لوصول القطبين إلى نهائي البطولة، مبينا أنه في نفس الوقت يخشى من الحساسية بين اللاعبين ولكن في النهاية وصول الفريقين فخر للكرة المصرية.
وعن تواجده في المنتخب المصري في المعسكر الحالي قال أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، والحصول على شارة المنتخب يعود القرار فيها للمدرب، والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة,