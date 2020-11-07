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تعرف على حقوق العامل عن رصيد الاجازات المستحقة

Time منذ 47 دقيقة
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تعرف على حقوق العامل عن رصيد الاجازات المستحقة

الرياض (صدى):
أوضحت المادة 109 أن للعامل الحق وجوب تمتع العامل باجازته في سنة استحقاقها.

وتنص الفقرة 2 من المادة 109 في نظام العمل بوجوب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها مع مراعاة المادة ١١٠ ولا يجوز التنازل عنها او تقاضي بدل نقدي عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمة العامل

كما ‏أن التعويض يكون بعد انتهاء العلاقة التعاقدية تماشياً مع المادة ١١١ من نظام العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
مجرمة معاد ينفع معها الا القصاص لفك الناس من شرها
ابو وليد
ابو خرقه لولا الدفع الرباعي والميزات اللتي تعطى له مع العلم انه غير كفو لهذه الميزات -- كان 4 او 3 سنين في الاولى وسنه في الممتاز وبالدفع الرباعي برضه -- ايش قرب 25 بطوله كلها دفع رباعي ب 60 بطوله مرجله وزعامه -- قالها الجابر سنه ضوئيه والله ماغلط
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
سود الله وجهه هالديوث
عبدالله محمد الشهري
سمعني صياحك اليائس أيها المتفلسف،ثم قل لي من انت حتى تصدر هذا الراي السقيم ومن جعلك تتحدث هل يعي جيداً كيف يختار الضيوف الثقاة. فهل تستطيع ان تقنعني انك تنام جيداً قبل اي مباراة لهما وهل تستطيع ان تقنعني ان الهلال لايقيم معسكراً ليلة المباراة لكسر الخواجز النفسية وصرف المتأخرات حين مقابلة النصر وهل تستطيع ان تكشف سر المانشيتات العريضة والأفراح العارمة على الصحافة الزرقاء حينما يفوز على النصر والحزن الشديد الذي تخرج به اليوم الثاني حينما ينهزم امام النصر؟ أريد فقط ان تحترم عقول الهلاليين العارفين ببواطن الامور الذين يصرحون بكل وضوح ان منافستهم مع النصر ازلية. أنت بهذه العنترية تريد ان تقنع نفسك فقط بهذه الكذبة الماراثونية التي حطت رحالها على لسانك في لحظة إنفعال لامبرر لها لانك جبلت على التعصب ولست إعلامياً رياضياً يعتد برأيه حتى لو تخيلت ذلك. سيبقى التنافس بينهما مستمراً ماداما يلعبان في درجة واحدة مهما خدمت الظروف أحدهما وتخلت عن الآخر وقد كان غيرك أعتى منك وحارب كثيراً لإثبات هذه المقولة ولكنه فشل وستفشل انت أبضاً. النصر لم يطلب رايك في هذا الأمر والهلال كذلك. فهل لك ان تكف عن العبث بالتاريخ

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