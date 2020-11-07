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تطوير آلية إصدار جوازات الصقور قريبًا

Time منذ ساعة
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تطوير آلية إصدار جوازات الصقور قريبًا

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن المركز يعمل على تطوير آلية إصدار جوازات الصقور، لضمان استفادة الصقارين من هذه الخدمة بكل يسر وسهولة.

وأوضح الدكتور محمد قربان، خلال زيارته لمزاد نادي الصقور في ملهم، أمس الأول الخميس، أن الآلية الجديدة ستعمل على إيصال الجواز إلى مالك الصقر عبر البريد، بعد تقديم الطلب واستكمال الأوراق النظامية.

وأشار "قربان" إلى أن المركز يدعم المزاد المُنظم من نادي الصقور بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، كما يدعم أي أنشطة منظمة ومرخصة لا تتعارض مع الأنظمة المحلية والدولية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
سود الله وجهه هالديوث
عبدالله محمد الشهري
سمعني صياحك اليائس أيها المتفلسف،ثم قل لي من انت حتى تصدر هذا الراي السقيم ومن جعلك تتحدث هل يعي جيداً كيف يختار الضيوف الثقاة. فهل تستطيع ان تقنعني انك تنام جيداً قبل اي مباراة لهما وهل تستطيع ان تقنعني ان الهلال لايقيم معسكراً ليلة المباراة لكسر الخواجز النفسية وصرف المتأخرات حين مقابلة النصر وهل تستطيع ان تكشف سر المانشيتات العريضة والأفراح العارمة على الصحافة الزرقاء حينما يفوز على النصر والحزن الشديد الذي تخرج به اليوم الثاني حينما ينهزم امام النصر؟ أريد فقط ان تحترم عقول الهلاليين العارفين ببواطن الامور الذين يصرحون بكل وضوح ان منافستهم مع النصر ازلية. أنت بهذه العنترية تريد ان تقنع نفسك فقط بهذه الكذبة الماراثونية التي حطت رحالها على لسانك في لحظة إنفعال لامبرر لها لانك جبلت على التعصب ولست إعلامياً رياضياً يعتد برأيه حتى لو تخيلت ذلك. سيبقى التنافس بينهما مستمراً ماداما يلعبان في درجة واحدة مهما خدمت الظروف أحدهما وتخلت عن الآخر وقد كان غيرك أعتى منك وحارب كثيراً لإثبات هذه المقولة ولكنه فشل وستفشل انت أبضاً. النصر لم يطلب رايك في هذا الأمر والهلال كذلك. فهل لك ان تكف عن العبث بالتاريخ
Z
وتجي انت تحكم ههههههه
؏ــــمـــر
خفي علينا ياكاثرين هيبورن

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