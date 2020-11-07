الأعداد السابقة للصحيفة

شباب سعوديين يخترعون خوذة ذكية لخدمة مرضى الشلل التام

Time منذ 16 دقيقة
Views 1213
شباب سعوديين يخترعون خوذة ذكية لخدمة مرضى الشلل التام

الرياض (صدى):
نجح أربعة شباب سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية تمكِّن مرضى الشلل التام الذين لا يستطيعون الكلام والحركة من التحكم في جميع الأجهزة عبر "الإنترنت"، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب المنعقد عبر الاتصال المرئي الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أمس، أول عرض عام لاختراع الجهاز القابل للارتداء متعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام، حيث يقوم بقراءة موجات الدماغ وتحويلها إلى مهمات تُحدَّد عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و"إنترنت" الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين رئيس فريق BRAIN AI المهندس فيصل العتيبي أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخل جراحي وسهولة

الارتداء مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص ليستمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمهتمين في التقنية والألعاب، مشيراً إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م.

وأفاد أن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بـ"الإنترنت" القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
وش عندها فاتن حمامه
صالح
المصدر : ويكيبيديا عبد الله (الأول) بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد آل سعود، آخر حكام السعودية الأولى والحاكم الخامس من أسرة آل سعود وأمير إمارة الدرعية الثامن عشر، وآخر حاكم اتخذ من الدرعية عاصمة لملكه، والابن الأكبر لسعود الكبير ابن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد آل سعود. واجه عبد الله بن سعود الكبير حملات كبرى من الدولة العثمانية بقيادة والي مصر محمد علي باشا والتي كانت قد بدأت منذ آواخر عهد والده الذي استطاع بحنكته صدها غير مرة في وقعة وادي الصفراء ووقعة تربة الأولى والثانية ووقعة الحناكية الأولى ووقعة القنفذة الأولى والثانية إلى أن توفي أثناء استعداده للمسير لملاقاة قوات محمد علي باشا التي زحفت نحو وادي بسل بعد سقوط مكة المكرمة فتوفي بالدرعية لعلة أصابته في بطنه؛ فخلفه ابنه الإمام عبد الله الذي واصل حربه مع العثمانيين في فترة حكمه الممتدة لأربعة سنوات والتي انتهت بسقوط الحجاز ومحاصرة الدرعية. أسر عبد الله بن سعود الكبير وأرسل إلى الأستانة بعد حصارٍ استمر ستة أشهر للدرعية حيث أعدم سنة 1234هـ/1818م. التعليق : اسأل الله جل وعلا أن تكون نهاية المراخين على يد الأتراك كما فعلوا بجدهم الهالك عبد الله (الأول) بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد آل سعود،
كأس الدهاق 彡
وارد ابو هنود
كأس الدهاق 彡
وش جبت جديد ياطبيب الغفله بس حب الظهور
كأس الدهاق 彡
كل من طاح صار بسبب العين !! هذي جديده

أخر الأخبار

تطوير آلية إصدار جوازات الصقور قريبًا
تطوير آلية إصدار جوازات الصقور قريبًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1049
شباب سعوديين يخترعون خوذة ذكية لخدمة مرضى الشلل التام
شباب سعوديين يخترعون خوذة ذكية لخدمة مرضى الشلل التام
Time منذ 16 دقيقة Views 1213
بالفيديو والصور.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما
بالفيديو والصور.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما
Time منذ 26 دقيقة Views 1051
بالفيديو.. قصة شقيقان يبدعان في صناعة المجسمات والرسم بالأحساء
بالفيديو.. قصة شقيقان يبدعان في صناعة المجسمات والرسم بالأحساء
Time منذ 35 دقيقة Views 1338
إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا
إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 1508
توضيح من " الخطوط السعودية " بشأن خفض أسعار تذاكر السفر الداخلي للطلاب
توضيح من " الخطوط السعودية " بشأن خفض أسعار تذاكر السفر الداخلي للطلاب
Time منذ ساعة Views 1709
طرق علاج وتهدئة " مغص " الرضيع
طرق علاج وتهدئة " مغص " الرضيع
Time منذ ساعة Views 297
عالم بيولوجي: الهرمونات الجنسية الذكرية تقلل من وظيفة المناعة
عالم بيولوجي: الهرمونات الجنسية الذكرية تقلل من وظيفة المناعة
Time منذ ساعة Views 343
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1629
العثور على مواطن مسن بعد أسبوع من اختفاءه تحت شجرة بجدة
العثور على مواطن مسن بعد أسبوع من اختفاءه تحت شجرة بجدة
Time منذ ساعة Views 1728