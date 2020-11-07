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وظائف شاغرة بشركة " بي إيه إي سيستمز " بـ 3 مناطق

Time منذ 11 دقيقة
Views 1261
وظائف شاغرة بشركة " بي إيه إي سيستمز " بـ 3 مناطق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

وفيما يلي المسميات الوظيفية المطلوبة:

مدير المشتريات (الرياض).

رئيس القدرات الفنية (الرياض).

محلل لوجستي (الرياض).

أخصائي ضمان الجودة (الظهران).

فني صيانة طائرات (الرياض).

قائد فريق العمليات الهندسية/ التايفون (الطائف).

فني معدات أرضية للطائرات (الظهران).

ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل من هــــــنــا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
واحد منصف
عجيب اين حرية التعبير التي يقولون عنها
ابو عمار
يبدو انه اهبل
ع. س. ع
جميع العقوبات الانضباطية والإدارية لا تنطبق على فريق ابو خرقة الضجيجي
ابو عمار
يستاهل العقاب

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