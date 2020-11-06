الأعداد السابقة للصحيفة

"المطلق" يدافع عن البنوك في رده على شخص يريد التوبة من الربا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1747
Comment 3
"المطلق" يدافع عن البنوك في رده على شخص يريد التوبة من الربا

الرياض (صدى):
رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله المطلق، على شخص يريد أن يتوب من الربا بعد أن أخذ من البنك مبلغ مليون ريال مقابل أرباح مليون و400 ألف.

وقال المطلق في رده: " اتقوا الله، الآن البنوك عندها توجُّه إلى إلغاء الربا والانفكاك منه، ونرجو الله أن يعينها على هذا "، موضحا أن جميع البنوك تقدم تمويلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف المطلق أن: " البعض يتهم البنوك، وهي الآن متوجهة للتخلص من الربا والانفكاك منه، وأمرها طيب " ،مشددًا على أن الربا حرام ومن كبائر الذنوب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
لا تتخاص منه القروض تكون سلع او اسهم اوذهب ماهو شرط مال بمال
ابن حزم
الحمدلله والشكر
abdul
اعتقد - والله اعلم - يقول للعرب الترمپيين : اذا ما اتنفّذت ال١٣ ددي ددي في عهد الشيخ الترامپ ما راح تتنفّذ في عهد الجو بائدن
ابن حزم
فجع قلبها
abdul
كأنه مُشرَى من وال مارت نِيُو اُورْلِينْس، لويزيانا .

أخر الأخبار

هربت من أسرتها للزواج منه فقتلها
هربت من أسرتها للزواج منه فقتلها
Time منذ 7 دقائق Views 134
توضيح من موسكو بشأن إصابة " بوتن " بالشلل الرعاش
توضيح من موسكو بشأن إصابة " بوتن " بالشلل الرعاش
Time منذ 13 دقيقة Views 1545
"المطلق" يدافع عن البنوك في رده على شخص يريد التوبة من الربا
"المطلق" يدافع عن البنوك في رده على شخص يريد التوبة من الربا
Time منذ 34 دقيقة Views 1747
"نيوم" توفر وظائف شاغرة بتبوك
"نيوم" توفر وظائف شاغرة بتبوك
Time منذ 44 دقيقة Views 1519
بالفيديو.. "العيسى" يتحدث عن موقف مسلمي أمريكا من الانتخابات
بالفيديو.. "العيسى" يتحدث عن موقف مسلمي أمريكا من الانتخابات
Time منذ 55 دقيقة Views 1637
حديث عادل التويجري بعد حادثة مهاجم الهلال غوميز في مباراة الاتفاق
حديث عادل التويجري بعد حادثة مهاجم الهلال غوميز في مباراة الاتفاق
Time منذ ساعة Views 647
«الكاف» يُلزم الفرق بامتلاك 11 لاعبًا في ظل أزمة كورونا
«الكاف» يُلزم الفرق بامتلاك 11 لاعبًا في ظل أزمة كورونا
Time منذ ساعة Views 1524
تركي الشديد : الهلال وصل إلى ما هو عليه من إنجازات محلية وعالمية بفضل رجالاته
تركي الشديد : الهلال وصل إلى ما هو عليه من إنجازات محلية وعالمية بفضل رجالاته
Time منذ ساعة Views 331
مواطن يكتشف ثغرات أمنية في شركات عالمية.. وجامعة هارفارد تشكره"فيديو"
مواطن يكتشف ثغرات أمنية في شركات عالمية.. وجامعة هارفارد تشكره"فيديو"
Time منذ ساعة Views 1594
لصوص يسطون على شقة أميرة سعودية ويسرقون مقتنيات ثمينة 
لصوص يسطون على شقة أميرة سعودية ويسرقون مقتنيات ثمينة 
Time منذ ساعة Views 937