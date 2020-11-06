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بالفيديو.. "العيسى" يتحدث عن موقف مسلمي أمريكا من الانتخابات

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. "العيسى" يتحدث عن موقف مسلمي أمريكا من الانتخابات

الرياض (صدى):
تحدث الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن موقف مسلمي أمريكا من الانتخابات.

وقال العيسى: "الإسلام لا يميل الى أي حزب، الإسلام مع من يخدم المصلحة العامة،من المفترض ألا ينحاز المسلم إلى أي طرف في أي انتخابات من منطلقات أيديولوجية أو منطلقات تخالف العهد الوطني الذي تتطلبه الهوية الوطنية، وأي شئ يخالف ذلك يعتبر خداعا ".

وأضاف: "المسلم يصوت من قناعته الخاصة دون أن يسمح بأي تأثير خارجي عليه، ويحكم في التصويت إلى الوازع الأخلاقي الذي يجده في وجدانه من منطلقات إيمانية ووطنية" , مؤكدا على المسلمين بضرورة المشاركة في التصويت والا ينعزلوا عنه ، و الانخراط الإيجابي في مجتمعاتهم الوطنية .

وأكد العيسى أن مشاركة أكثر من مليوني مسلم أمريكي في الانتخابات الأمريكية هي مصدر فخر للمسلمين، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف في العقود القادمة لكن عليهم جميعا أن يحرصوا علي مصلحة بلدهم التي يحملون جنسياتها".

واختتم حديثه قائلا: "يسرنا أن نرى مسلمين أمريكيون وفي مناصب جيدة و فاعلين في خدمة وطنهم الذي راهن عليهم ، ويجب علي المسلمين أن يصوتوا من تلك المنطلقات الأخلاقية التي تنصب علي خدمة المجتمع والعدالة ".

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أحدث التعليقات

زائر
لا تتخاص منه القروض تكون سلع او اسهم اوذهب ماهو شرط مال بمال
ابن حزم
الحمدلله والشكر
abdul
اعتقد - والله اعلم - يقول للعرب الترمپيين : اذا ما اتنفّذت ال١٣ ددي ددي في عهد الشيخ الترامپ ما راح تتنفّذ في عهد الجو بائدن
ابن حزم
فجع قلبها
abdul
كأنه مُشرَى من وال مارت نِيُو اُورْلِينْس، لويزيانا .

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