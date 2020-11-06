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مواطن يكتشف ثغرات أمنية في شركات عالمية.. وجامعة هارفارد تشكره"فيديو"

Time منذ ساعة
Views 1594
مواطن يكتشف ثغرات أمنية في شركات عالمية.. وجامعة هارفارد تشكره"فيديو"

علي القحطاني (صدى):
"حمود الهلماني" شاب وضع اسمه في كبرى الشركات والجامعات حول العالم من خلال اكتشاف الثغرات الأمنية حيث كانت البداية من شركة جوجل وآخرها شكر من الجامعة العريقة هارفارد.

اكتشف الهلماني ثغرات في شركة ساب للبرمجيات 2020 و ثغرات في شركة مكافحة الفيروسات مكافئ 2020 ، وأيضا في جامعة هارفارد وجامعة ميونخ وفيكتوريا بكندا .

وتلقى شهادة شكر من أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بندر بن سلطان، وشهادات شكر من المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني وشهادة شكر من مبادرة العطاء الرقمي

وقال المختص في الأمن السيبراني:" بدايتي كانت في المرحلة المتوسطة و كان لدي موقع الكتروني وتم اختراقه، فبحثت عن الطريقة التي فعلها الهاكر لكي يخترق الموقع، وتدربت علي مدار السنوات ".

وأضاف: "تحولي الى هاكر أخلاقي كانت عشوائية حتي التقيت بالدكتور مروان البحر في كلية الحاسب بالليث ، تحدث معي عن الهاكر الأخلاقي وقام بتوجيهي بطريقة سليمة ".

وأكد أنه تمكن من اكتشاف ثغرة في جوجل وبلغت عنها وأخذ مكافأة، مشيرا إلي أن كشف الثغرات يستغرق من 4 ساعات إلى ثمانية.

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أحدث التعليقات

زائر
لا تتخاص منه القروض تكون سلع او اسهم اوذهب ماهو شرط مال بمال
ابن حزم
الحمدلله والشكر
abdul
اعتقد - والله اعلم - يقول للعرب الترمپيين : اذا ما اتنفّذت ال١٣ ددي ددي في عهد الشيخ الترامپ ما راح تتنفّذ في عهد الجو بائدن
ابن حزم
فجع قلبها
abdul
كأنه مُشرَى من وال مارت نِيُو اُورْلِينْس، لويزيانا .

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