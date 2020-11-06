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نقل وثائق وميزانيات هيئة الثقافة الملغاة إلى الوزارة 

Time منذ ساعة
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نقل وثائق وميزانيات هيئة الثقافة الملغاة إلى الوزارة 

عادل الحربي (صدى):
أقرت جهات عليا بنقل وثائق وميزانيات الهيئة العامة للثقافة -الملغاة بقرار مجلس الوزراء أخيراً- إلى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة حديثاً.

وشمل نقل وثائق الهيئة العامة للثقافة وعقودها ومرافقها وممتلكاتها ودراساتها إلى وزارة الثقافة إلى حين مباشرة الهيئات لاختصاصاتها ومن ثم نقل كل منها من تلك الوثائق والعقود والمرافق والممتلكات إليها.

واتضح أنه تم نقل المتبقي من اعتمادات برامج ميزانية الهيئة للثقافة للعام المالي 2020 ومن اعتمادات وتكاليف برامج ومشاريع مبادراتها للعام نفسه إلى وزارة الثقافة.

وكان مجلس الوزراء ألغى الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها أخيراً، على أن تتولى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء 398 في تاريخ 10/ 6 / 1441هـ المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة الملغاة.

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أحدث التعليقات

زائر
لا تتخاص منه القروض تكون سلع او اسهم اوذهب ماهو شرط مال بمال
ابن حزم
الحمدلله والشكر
abdul
اعتقد - والله اعلم - يقول للعرب الترمپيين : اذا ما اتنفّذت ال١٣ ددي ددي في عهد الشيخ الترامپ ما راح تتنفّذ في عهد الجو بائدن
ابن حزم
فجع قلبها
abdul
كأنه مُشرَى من وال مارت نِيُو اُورْلِينْس، لويزيانا .

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