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جستنيه: «الاتحاد لن يفلح مع كاريلي.. أبعدوه»

Time منذ 7 دقائق
Views 1240
جستنيه: «الاتحاد لن يفلح مع كاريلي.. أبعدوه»

نواف السالم (صدى):
هاجم الناقد الرياضي عدنان جستنيه، مدرب الاتحاد كاريلي، بعد تعادل الفريق أمام التعاون، الجمعة، في إطار الجولة الرابعة.

وقال "جستنيه" عبر "تويتر" : "شخصية المدرب هي من تصنع الفريق.. الشخصية الضعيفة لن يكون لها اي تأثير ع اللاعبين.. ليس غريباً تهاونهم.. وتدني مستواهم.. وعدم مبالاتهم..ولاانضباط داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "ملامة اللاعبين مع مدرب ضعيف شخصية لن تغير الحال وسترون الاتحاد من أسوأ الى أسوأ .. انمار نصيحة .. قبل فوات الاوان.. كاريلي أبعدوه".

وأضاف في تغريدة أخرى : "بصريح العبارة ياانمار شوف لكم مدرب غير هذا المدرب.. مع كاريلي لن ولن ولن يفلح الاتحاد.. والدليل قدامك مدرب التعاون متى استلم الفريق وشوف الفرق الكبير الذي عمله".

واختتم انتقاداته اللاذعة بقوله : "الاتحاد بلا هوية ولا بصمة مدرب"

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أحدث التعليقات

QLQ
... ولايتين مستر ترامب
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الحمد لله على كل حال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم

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