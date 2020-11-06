«اتحاد القدم» يعتمد لائحة العقوبات الخاصة بمخالفة بروتوكولات مواجهة كورونا

ماجد محمد (صدى):
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، لائحة العقوبات الإنضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت المادة الثانية من لائحة العقوبات الأتي: "يعاقب كل شخص داخل الملعب لم يلتزم بالكمامخ بطريقة صحيحة بغرامة مالية 1000 ألف ريال، باسثناء مزاولين النشاط الرياضي في ميدان اللعب.
وتشير اللائحة إلى أنه كل من لم يلتزم بالتخص من الكمامة بشكل سليم في أماكنها المخصصة يعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 ريال .
ويعاقب كل شخص تظهر عينته إيجابية ولم يلتزم بإبلاغ غرفة التحكم خلال 8 ساعات من ظهور النتيجة بغرامة قدرها 10 آلف ريال.
وللإطلاع على كافة العقوبات من هنـــــــــــــا.