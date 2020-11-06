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 بالفيديو.. رومارينهو يعلق على تعادل الاتحاد والتعاون:" غير راضين على النتيجة " 

Time منذ ساعة
Views 1489
 بالفيديو.. رومارينهو يعلق على تعادل الاتحاد والتعاون:" غير راضين على النتيجة " 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الاتحاد رومارينهو على التعادل الإيجابي على مباراة التعاون والاتحاد في إطار الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وقال رومارينهو خلال تصريحات صحفية أعقبت المباراة:" غير راضين على النتيجة، وكان يجب أن نقدم أكثر مما قدمنا اليوم وأن لا نخسر مثل هذه النقاط السهلة ".

وأضاف رومارينهو:" المدرب هو من طلب مني تنفيذ ركلة الجزاء من قبل المباراة "، موضحا:" الاتحاد قائد على تقديم مستويات أعلى من ذلك بدليل مباراة الأهلي كنا أفضل ويمكن الذي ينقصنا في مباراة اليوم تقديم نفس المستوى والأداء كما ظهرنا في مباراة الأهلي ".

وكان لاعب الاتحاد رومارينهو أحرز الهدف الأول في الدقيقة 59، فيما تعادل للتعاون اللاعب عبدالله الجوعي.

وبهذه النتيجة يوجد الاتحاد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز الحادي عشر بـ 5 نقاط أيضًا.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ولايتين مستر ترامب
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الحمد لله على كل حال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم

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