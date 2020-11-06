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مستشار قانوني عن فضيحة سناب شات: «الغش جريمة معلوماتية عقوبتها السجن»

Time منذ 22 دقيقة
Views 1349
مستشار قانوني عن فضيحة سناب شات: «الغش جريمة معلوماتية عقوبتها السجن»

عادل الحربي (صدى):
علق المستشار القانوني خالد الفاخري، على تحديثات سناب شات الجديدة التي فضحت بعد مشاهير هذا التطبيق الشهير، وأعداد المتابعين لهم الحقيقين.

وقال "الفاخري" في تصريحات تلفزيونية: "الغش والتدليس"من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال أو إحداهما".

وأكد على أن الغش في أعداد المتابعين أو ما شابه ذلك يترتب عليه الحصول على اتفاقيات وإعلانات مبنية على هذا العدد الذي يكون وهميًا على الأغلب؛ لذلك تكون كافة التعاملات تحت بند الغش والتدليس.

وفضح التحديث الجديد لسناب شات أعداد المتابعين الحقيقية للمشاهير، مما عرضهم لموجة سخرية وانتقادات واسعة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الحمد لله على كل حال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
QLQ
... الاهم لا ينسى تبرعات المدارس لهم

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