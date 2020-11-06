محلل اقتصادي يطالب بوضع ضوابط للتحويلات المالية للعمالة المقيمة بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
طالب المحلل الاقتصادي ورئيس المركز السعودي الدارسات والبحوث ناصر القرعاوي بوضع ضوابط التحويلات المالية للعمالة الوافدة المقيمة في المملكة.
قال المحلل الاقتصادي أنه لابد أن يحدد للعامل المقيم الذي يعمل في سوق المملكة آلية لتحويل دخله الى لبلده، مؤكدا على ضرورة أن يقتطع العامل من راتبه حوالي30% للصرف علي نفسه .
هناك أكثر من تريليون ريال ما خرج من سوق المملكة ، بسبب السوق الخفية ، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين والشباب لتقليص العمالة الأجنبية وتخليصها من العمالة الأجنبية، حيث أن المملكة لديها 7مليون عامل أجنبي.