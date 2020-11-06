الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
غدًا الموعد الأخير لطلب حكام أجانب لديربي الهلال والنصر
منذ ساعة
1844
طلال الغامدي (صدى):
لم يتقدم الهلال والنصر حتى الأن لطلب حكام أجانب لإدارة مباراتهما في إطار دوري المحترفين، والمقررة يوم 23 نوفمبر الجاري.
ويعتبر غدًا السبت هو الموعد الأخير لطلب حكام أجانب لمباراة الهلال والنصر .
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الحمد لله على كل حال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
QLQ
... الاهم لا ينسى تبرعات المدارس لهم
أخر الأخبار
فواز الشريف : الهلال يُسلطن في الملعب فريق تشعر بأنه " موسيقى وطرب "
منذ 3 دقائق
118
جستنيه: «الاتحاد لن يفلح مع كاريلي.. أبعدوه»
منذ 6 دقائق
1212
تعليق جاسم الحربي بعد فوز الهلال على الاتفاق
منذ 10 دقائق
214
العميد متقاعد يتحدث عن مشروعه في المطبخ وموقف زملائه من عمله الجديد
منذ 12 دقيقة
1324
«اتحاد القدم» يعتمد لائحة العقوبات الخاصة بمخالفة بروتوكولات مواجهة كورونا
منذ 17 دقيقة
1145
الدوسري : من عيّن ممدوح الشهدان حكم للفار في مباراة الشباب والنصر
منذ 18 دقيقة
245
مستشار قانوني عن فضيحة سناب شات: «الغش جريمة معلوماتية عقوبتها السجن»
منذ 22 دقيقة
1348
زينب العسكري مع الابل
منذ 31 دقيقة
491
كندية وتجربة القهوة
منذ 32 دقيقة
291
الرفق بالحيوان
منذ 33 دقيقة
369