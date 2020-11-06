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غدًا الموعد الأخير لطلب حكام أجانب لديربي الهلال والنصر

Time منذ ساعة
Views 1844
غدًا الموعد الأخير لطلب حكام أجانب لديربي الهلال والنصر

طلال الغامدي (صدى):
لم يتقدم الهلال والنصر حتى الأن لطلب حكام أجانب لإدارة مباراتهما في إطار دوري المحترفين، والمقررة يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويعتبر غدًا السبت هو الموعد الأخير لطلب حكام أجانب لمباراة الهلال والنصر .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الحمد لله على كل حال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
QLQ
... الاهم لا ينسى تبرعات المدارس لهم

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