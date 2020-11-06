‏حملة ‎ترامب: 4 ولايات شهدت خروقات في التصويت

واشنطن (صدى):
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميشيجان أن 4 ولايات شهدت خروقات في التصويت، لافتة إلى أن هناك خللا فى عملية الفرز بالولاية.
ومن جهتها، أوضحت رونا ماك دانيال مسئولة الحزب الجمهورى فى ميشيجان، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك 4 ولايات شهدت خروقات.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،أكد أنه يمكن فوزه بسهولة حال احتساب الأصوات الشرعية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا ستقرر فيما يتعلق بمنع مراقبيه من أداء وظائفهم.
وأشار ترامب إلى وجود تزوير بالانتخابات الأمريكية، واتهم الديمقراطيين بـ " الخداع " في التصويت لسرقة الانتخابات.