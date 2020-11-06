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‏حملة ‎ترامب: 4 ولايات شهدت خروقات في التصويت

Time منذ 14 دقيقة
Views 1296
‏حملة ‎ترامب: 4 ولايات شهدت خروقات في التصويت

واشنطن (صدى):
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميشيجان أن 4 ولايات شهدت خروقات في التصويت، لافتة إلى أن هناك خللا فى عملية الفرز بالولاية.

ومن جهتها، أوضحت رونا ماك دانيال مسئولة الحزب الجمهورى فى ميشيجان، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك 4 ولايات شهدت خروقات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،أكد أنه يمكن فوزه بسهولة حال احتساب الأصوات الشرعية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا ستقرر فيما يتعلق بمنع مراقبيه من أداء وظائفهم.

وأشار ترامب إلى وجود تزوير بالانتخابات الأمريكية، واتهم الديمقراطيين بـ " الخداع " في التصويت لسرقة الانتخابات.

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أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
الله يديم علينا الاخبار الطيبه
عبدالله محمد الشهري
قلة ادب في بلد مسلم ولكن يمكن إنها حلوه وماقدر يقاوم الله يصلح حالنا وحاله وبعدين هذه نتائج الإختلاط لما تكون مسافر وجنبك واحدة كاشفة وتغريك فاكيد بتتحرك عندك الغريزة والله المستعان
علي
الحمدلله على نعمة العقل
احمد
المرور*
احمد
اتمنى من الكرور استحداث مخالفة اسمها مخالفة التسبب بحادث بقيمة عشرة الاف ريال تدفع فوري ويدفعها كل من تسبب بحادث والخطا منه لضبط البمزرة والمستهترين واالتامين مدلعم يبي يتلف السيارة يشوف اي واحد يصدمه وهو يضحك

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