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فرض منطقة حظر طيران فوق منزل بايدن

Time منذ ساعة
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فرض منطقة حظر طيران فوق منزل بايدن

واشنطن (صدى):
قررت السلطات الاتحادية وضع إجراءات لمجال جوي جديد للدفاع الوطني على منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتًا فوق مركز تشيس القريب، حيث تم إعداد المسرح لخطاب فوز جو بايدن المحتمل – إذا فاز في نهاية المطاف بالانتخابات الرئاسية.

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما على مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حتى الآن بنحو 6 آلاف صوت.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر قائلت: إن لمقاطعة فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات، مشككًا مجددًا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرًا لصالح منافسه بايدن.

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أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
الله يديم علينا الاخبار الطيبه
عبدالله محمد الشهري
قلة ادب في بلد مسلم ولكن يمكن إنها حلوه وماقدر يقاوم الله يصلح حالنا وحاله وبعدين هذه نتائج الإختلاط لما تكون مسافر وجنبك واحدة كاشفة وتغريك فاكيد بتتحرك عندك الغريزة والله المستعان
علي
الحمدلله على نعمة العقل
احمد
المرور*
احمد
اتمنى من الكرور استحداث مخالفة اسمها مخالفة التسبب بحادث بقيمة عشرة الاف ريال تدفع فوري ويدفعها كل من تسبب بحادث والخطا منه لضبط البمزرة والمستهترين واالتامين مدلعم يبي يتلف السيارة يشوف اي واحد يصدمه وهو يضحك

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