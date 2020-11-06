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شاهد.. لحظة وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي

Time منذ ساعة
Views 1566
شاهد.. لحظة وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي

حمود العنزي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة بعد إنهاء ٣ أيام في الحجر الصحي الآمن.

وكان الفوج الأول من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

واستقبل فوج المعتمرين وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير المطار عصام نور.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
قلة ادب في بلد مسلم ولكن يمكن إنها حلوه وماقدر يقاوم الله يصلح حالنا وحاله وبعدين هذه نتائج الإختلاط لما تكون مسافر وجنبك واحدة كاشفة وتغريك فاكيد بتتحرك عندك الغريزة والله المستعان
علي
الحمدلله على نعمة العقل
احمد
المرور*
احمد
اتمنى من الكرور استحداث مخالفة اسمها مخالفة التسبب بحادث بقيمة عشرة الاف ريال تدفع فوري ويدفعها كل من تسبب بحادث والخطا منه لضبط البمزرة والمستهترين واالتامين مدلعم يبي يتلف السيارة يشوف اي واحد يصدمه وهو يضحك
Yasser Al ghamdi
كنها شفاط النمل

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