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بالفيديو.. السيول تضرب العرضيات وتحتجز السيارات بوادي حضرة 

Time منذ 10 دقائق
Views 1274
بالفيديو.. السيول تضرب العرضيات وتحتجز السيارات بوادي حضرة 

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو السيول تضرب وادي حضرة بمحافظة العرضيات وتحتجز السيارات، مما أثار تذمر قائدى المركبات الذي يواجهون صعوبة في عبور الطرق بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

وبدا في المقطع عدد من السيارات متوقفة وكادت أن تغرق في مياه السيول التي امتلأت بها شوارع وادي حضرة بالعرضيات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو فلس فاشل في بلده وحيفشل باذن الله في اي مكان -- تذكرو كلامي في المستقبل سيكون من الد اعداء السعوديه فكلهم ينبحون من اجل عظمه
ابو وليد
اول لاعب في العالم يردد نشيد البلد الذي يحترف في احد انديته ولا يتحدث العربيه -- يا اخي اعطي شويه من اخلاقك الى محترفي فريق ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياشيخ قميز .. شد حيلك باالملعب بس ، مانبي منك شي اكثر ..
سنافي
وش هاالوصخ ييييييععع
صافيه
وين الجمال بلله خلينا نشوفها بدون مكياج بذمتي بتطلع جنيه فعلا عمي ألوان مافيه مثل جمال العربي والسعودي بالذات خروف أعمى

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