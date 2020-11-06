فيصل أبو ثنين: " الهلال بدأ يعود إلى المستوى المعروف "

طلال الغامدي (صدى):
أشاد لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني سابقًا، فيصل أبو ثنين، بمستوى لاعبي الزعيم الذي بدأ يتحسن تدريجيًا ويعود إلى المستوى المعروف.
وقال "أبو ثنين":"ألف مبرووك للزعيم الفوز والصدارة، عودة تدريجية للمستوى المعروف ونجومية متجددة لغالبية الفريق، المعيوف يقدم مستويات متميزة وثقة وأمان كبير لفريقه، المدافع الكوري قوة كبيرة في الهلال وسد منيع وثقة عالية لزملائه ومكسب كبير للهلال، الاتفاق يقدم مستويات متميزة ونجومية كبيرة فلا تحبطونه".
وتمكن الهلال من الفوز على الاتفاق، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.