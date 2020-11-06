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فيصل أبو ثنين: " الهلال بدأ يعود إلى المستوى المعروف "

Time منذ 38 دقيقة
Views 1411
فيصل أبو ثنين: " الهلال بدأ يعود إلى المستوى المعروف "

طلال الغامدي (صدى):
أشاد لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني سابقًا، فيصل أبو ثنين، بمستوى لاعبي الزعيم الذي بدأ يتحسن تدريجيًا ويعود إلى المستوى المعروف.

وقال "أبو ثنين":"ألف مبرووك للزعيم الفوز والصدارة، عودة تدريجية للمستوى المعروف ونجومية متجددة لغالبية الفريق، المعيوف يقدم مستويات متميزة وثقة وأمان كبير لفريقه، المدافع الكوري قوة كبيرة في الهلال وسد منيع وثقة عالية لزملائه ومكسب كبير للهلال، الاتفاق يقدم مستويات متميزة ونجومية كبيرة فلا تحبطونه".

وتمكن الهلال من الفوز على الاتفاق، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو فلس فاشل في بلده وحيفشل باذن الله في اي مكان -- تذكرو كلامي في المستقبل سيكون من الد اعداء السعوديه فكلهم ينبحون من اجل عظمه
ابو وليد
اول لاعب في العالم يردد نشيد البلد الذي يحترف في احد انديته ولا يتحدث العربيه -- يا اخي اعطي شويه من اخلاقك الى محترفي فريق ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياشيخ قميز .. شد حيلك باالملعب بس ، مانبي منك شي اكثر ..
سنافي
وش هاالوصخ ييييييععع
صافيه
وين الجمال بلله خلينا نشوفها بدون مكياج بذمتي بتطلع جنيه فعلا عمي ألوان مافيه مثل جمال العربي والسعودي بالذات خروف أعمى

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