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انتخاب سيناتور عربي مسلم لأول مرة في مجلس شيوخ إنديانا الأمريكية

Time منذ 41 دقيقة
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انتخاب سيناتور عربي مسلم لأول مرة في مجلس شيوخ إنديانا الأمريكية

واشنطن (صدى):
شهد مجلس مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية انتخاب السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة، كأول عضو عربي مسلم يتم انتخابه لمقعد بالمجلس.

وحقق الديمقراطي "قدورة" فوزًا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس، الذي كان يتولى منذ عام 2016، المقعد عن الدائرة الانتخابية الـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.

وقال السياسي الفلسطيني في أول تعليق له: "أنجزنا ذلك! أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها، العملَ بدأب وكسب ثقة ألوف الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو فلس فاشل في بلده وحيفشل باذن الله في اي مكان -- تذكرو كلامي في المستقبل سيكون من الد اعداء السعوديه فكلهم ينبحون من اجل عظمه
ابو وليد
اول لاعب في العالم يردد نشيد البلد الذي يحترف في احد انديته ولا يتحدث العربيه -- يا اخي اعطي شويه من اخلاقك الى محترفي فريق ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياشيخ قميز .. شد حيلك باالملعب بس ، مانبي منك شي اكثر ..
سنافي
وش هاالوصخ ييييييععع
صافيه
وين الجمال بلله خلينا نشوفها بدون مكياج بذمتي بتطلع جنيه فعلا عمي ألوان مافيه مثل جمال العربي والسعودي بالذات خروف أعمى

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