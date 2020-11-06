انتخاب سيناتور عربي مسلم لأول مرة في مجلس شيوخ إنديانا الأمريكية

واشنطن (صدى):
شهد مجلس مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية انتخاب السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة، كأول عضو عربي مسلم يتم انتخابه لمقعد بالمجلس.
وحقق الديمقراطي "قدورة" فوزًا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس، الذي كان يتولى منذ عام 2016، المقعد عن الدائرة الانتخابية الـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.
وقال السياسي الفلسطيني في أول تعليق له: "أنجزنا ذلك! أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها، العملَ بدأب وكسب ثقة ألوف الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا".