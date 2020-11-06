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فيديو يرصد تعامل التحالف مع الأسرى الحوثيين

Time منذ ساعة
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فيديو يرصد تعامل التحالف مع الأسرى الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
رصد فيديو جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في التعامل مع الأسرى الحوثيين سواء في أرض المعركة أو بعد وقوعهم في الأسر.

وأظهر الفيديو تعامل التحالف بحرص شديد واهتمام بالأسرى خاصة المصابين منهم بأمراض قد انقرضت من المنطقة.

ويطبق التحالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الخاصة بالأسرى، كما تأتي عملياته الميدانية ردًا على عمليات تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية التي تتعمد استهداف الأعيان المدنية في السعودية أو في الأراضي اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية الأمر الذي يستوجب الرد عليه وفق مقتضيات الموقف.

وقبل أيام تم الإعلان عن أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن شملت أكثر من ألف أسير من الجانبين، فيما أظهر مقطع فيديو كيف كان يتم معاملة الأسرى الحوثيين من جانب التحالف.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو فلس فاشل في بلده وحيفشل باذن الله في اي مكان -- تذكرو كلامي في المستقبل سيكون من الد اعداء السعوديه فكلهم ينبحون من اجل عظمه
ابو وليد
اول لاعب في العالم يردد نشيد البلد الذي يحترف في احد انديته ولا يتحدث العربيه -- يا اخي اعطي شويه من اخلاقك الى محترفي فريق ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياشيخ قميز .. شد حيلك باالملعب بس ، مانبي منك شي اكثر ..
سنافي
وش هاالوصخ ييييييععع
صافيه
وين الجمال بلله خلينا نشوفها بدون مكياج بذمتي بتطلع جنيه فعلا عمي ألوان مافيه مثل جمال العربي والسعودي بالذات خروف أعمى

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