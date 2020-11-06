فيديو يرصد تعامل التحالف مع الأسرى الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
رصد فيديو جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في التعامل مع الأسرى الحوثيين سواء في أرض المعركة أو بعد وقوعهم في الأسر.
وأظهر الفيديو تعامل التحالف بحرص شديد واهتمام بالأسرى خاصة المصابين منهم بأمراض قد انقرضت من المنطقة.
ويطبق التحالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الخاصة بالأسرى، كما تأتي عملياته الميدانية ردًا على عمليات تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية التي تتعمد استهداف الأعيان المدنية في السعودية أو في الأراضي اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية الأمر الذي يستوجب الرد عليه وفق مقتضيات الموقف.
وقبل أيام تم الإعلان عن أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن شملت أكثر من ألف أسير من الجانبين، فيما أظهر مقطع فيديو كيف كان يتم معاملة الأسرى الحوثيين من جانب التحالف.