وزير الرياضة: قد نتخذ خطوة لشراء نيوكاسل يونايتد

ماجد محمد (صدى):
لوح وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأن صندوق الاستثمارات العامة، قد يتخذ خطوة أخرى لشراء نيوكاسل يونايتد إذا سنحت الفرصة.
وقال " الفيصل " في حواره مع BBC سبورت:" لا أعرف ما هي خطط صندوق الاستثمارات العامة، ولكن إذا كانت هناك فرصة، فسوف ينظرون فيها ".
وعلق " الفيصل " على خسارة الصفقة:" بالطبع كان هناك خيبة أمل لأن الصفقة لم تتم، لكننا نقول إن هناك دائمًا سببًا لحدوث الأشياء أو عدم حدوثها، ونتطلع إلى فرص أفضل، ونأمل في المستقبل ".
وتابع:" وفي العموم، يتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى الفرص الاستثمارية ليقتنصها بذكاء في الاستثمار ".
وكانت المملكة انسحبت من صفقة الاستحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لشراء نادي نيوكاسل بعد محادثات مطولة مع الدوري الإنجليزي الممتاز.