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فيديو تاريخي يوثق كلمة الملك سعود أثناء افتتاح الجامعة بالرياض

Time منذ 11 دقيقة
Views 1229
فيديو تاريخي يوثق كلمة الملك سعود أثناء افتتاح الجامعة بالرياض

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادرا للملك سعود أثناء إلقاء كلمة خلال افتتاح جامعة الملك سعود بالرياض

ويعود تاريخ الفيديو الذي نشرته ‎جامعة الملك سعود إلى عام ١٩٥٧, اي منذ ٦٣عام، حيث أعلن ‎الملك سعود الخالدة عن الانجازات التعليمية ومنها ‎إفتتاح ‎الجامعة بالرياض.

وأكد الملك سعود خلال كلمته أنه الدولة اهتمت بالتعليم ووضعت له برنامج طويل الأمد، وتم انشاء جامعة الملك سعود وهي تشتمل علي كلية العلوم والآداب والتجارة والصيدلة.

تقع جامعة الملك سعود فى مدينة الرياض، وتم افتتاحها فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثانى جامعة تأسست فى المملكة بعد جامعة أم القرى.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. نثرهم على الريق ذات اليمين وذات الشماال ...
مسفر الغامدي
وش ذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مطر الاسود
فليجعلو منه عبرة لمن يعتبر ,اذا كان المسلمين ليس بامكانهم التصرف في مثل هذه الامور في دول الغرب فيجب ان يحاسب حسابا عسيرا كل من يتعدى على دين الله ورسوله وكتابه على ارض العرب والمسلمين وكما انهم يزعمون التأييد لحرية الديانة وحرية التعبير وحرية الاختيار في بلادهم فنحن نؤمن انك طالما انك مقيم بين ظهراني المسلمين والعرب فلكل شيىء حدود يقف عندها خصوصا اذا تعلق الامر بالدين الحق والقران الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وابى من ابى وعن يد وهم صاغرون
فيصل
اجل بكرة يتصل اردوغان يعبر عن شكره وترجع المياه لمجاريها السياسة بحر.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم زد دولتنا وحكامها وشعبها الكريم ، عزاً وغناةً ومنعه ، بيض الله وجهك يا ملكنا الكريم وزادك عزاَ وغناةً ومنعةً وهيبه.. اللهم آمين ..

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