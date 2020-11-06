نساء تصلي في الشارع لمساعدة ترامب (فيديو)

واشنطن (صدى):
شهدت شوارع مقاطعة كلارك التابعة لولاية نيفادا مشاهدغريبة لبعض النساء يصلين لمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الحالية.
ولجأت السيدات للصلاة عقب الأنباء غير السار ة حول الأخبار غير السارة حول وضعية الرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، بتقدم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، بفارق 917 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة.
ويعتبر تقدم بايدن تحولا دراماتيكيا في مشهد فرز أصوات الناخبين، إذ تملك الولاية 16 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني أنه إذا فاز بها بايدن سيحسم الانتخابات لصالحه.