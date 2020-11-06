مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة البكالوريوس.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية:" ممرض، ممثل خدمة عملاء، سكرتير طبي".
واشترطت في وظيفة السكرتير الطبي أن يكون حاصل على دبلوم، وأن يكون لديه معدل تراكمي لا يقل عن 2.75 من 5، تسجيل ساري المفعول في المجلس الطبي السعودي.
كما اشترطت في وظيفة ممثل خدمة عملاء، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس.
وبشأن وظيفة التمريض، اشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض، مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مزود معتمد لـ BLS و NRP.
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