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مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف شاغرة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1482
مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة البكالوريوس.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية:" ممرض، ممثل خدمة عملاء، سكرتير طبي".

واشترطت في وظيفة السكرتير الطبي أن يكون حاصل على دبلوم، وأن يكون لديه معدل تراكمي لا يقل عن 2.75 من 5، تسجيل ساري المفعول في المجلس الطبي السعودي.

كما اشترطت في وظيفة ممثل خدمة عملاء، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس.

وبشأن وظيفة التمريض، اشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض، مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مزود معتمد لـ BLS و NRP.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنــــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. نثرهم على الريق ذات اليمين وذات الشماال ...
مسفر الغامدي
وش ذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مطر الاسود
فليجعلو منه عبرة لمن يعتبر ,اذا كان المسلمين ليس بامكانهم التصرف في مثل هذه الامور في دول الغرب فيجب ان يحاسب حسابا عسيرا كل من يتعدى على دين الله ورسوله وكتابه على ارض العرب والمسلمين وكما انهم يزعمون التأييد لحرية الديانة وحرية التعبير وحرية الاختيار في بلادهم فنحن نؤمن انك طالما انك مقيم بين ظهراني المسلمين والعرب فلكل شيىء حدود يقف عندها خصوصا اذا تعلق الامر بالدين الحق والقران الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وابى من ابى وعن يد وهم صاغرون
فيصل
اجل بكرة يتصل اردوغان يعبر عن شكره وترجع المياه لمجاريها السياسة بحر.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم زد دولتنا وحكامها وشعبها الكريم ، عزاً وغناةً ومنعه ، بيض الله وجهك يا ملكنا الكريم وزادك عزاَ وغناةً ومنعةً وهيبه.. اللهم آمين ..

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