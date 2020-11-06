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الموافقة على نزع ملكية 29 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء

Time منذ ساعة
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الموافقة على نزع ملكية 29 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء

الرياض (صدى):
أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الموافقة على نزع ملكية 29 قطعة أرض في مختلف المناطق لصالح شركة الكهرباء.

وجاء ذلك بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العام، فيما اشتملت الموافقة على أن تبلغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم.

كما تضمنت الموافقة، وجوب إخلاء العقارات خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، على أن تدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق خلال عامين من تاريخ صدور القرار.

وأوضح القرار أنه يمكن لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقا للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. نثرهم على الريق ذات اليمين وذات الشماال ...
مسفر الغامدي
وش ذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مطر الاسود
فليجعلو منه عبرة لمن يعتبر ,اذا كان المسلمين ليس بامكانهم التصرف في مثل هذه الامور في دول الغرب فيجب ان يحاسب حسابا عسيرا كل من يتعدى على دين الله ورسوله وكتابه على ارض العرب والمسلمين وكما انهم يزعمون التأييد لحرية الديانة وحرية التعبير وحرية الاختيار في بلادهم فنحن نؤمن انك طالما انك مقيم بين ظهراني المسلمين والعرب فلكل شيىء حدود يقف عندها خصوصا اذا تعلق الامر بالدين الحق والقران الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وابى من ابى وعن يد وهم صاغرون
فيصل
اجل بكرة يتصل اردوغان يعبر عن شكره وترجع المياه لمجاريها السياسة بحر.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم زد دولتنا وحكامها وشعبها الكريم ، عزاً وغناةً ومنعه ، بيض الله وجهك يا ملكنا الكريم وزادك عزاَ وغناةً ومنعةً وهيبه.. اللهم آمين ..

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