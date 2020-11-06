الموافقة على نزع ملكية 29 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء

الرياض (صدى):
أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الموافقة على نزع ملكية 29 قطعة أرض في مختلف المناطق لصالح شركة الكهرباء.
وجاء ذلك بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العام، فيما اشتملت الموافقة على أن تبلغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم.
كما تضمنت الموافقة، وجوب إخلاء العقارات خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، على أن تدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق خلال عامين من تاريخ صدور القرار.
وأوضح القرار أنه يمكن لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقا للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.