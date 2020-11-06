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توضيح من النمر بشأن تأثير الشاي الأخضر والأسبرين على الشرايين

Time منذ 40 دقيقة
Views 1822
توضيح من النمر بشأن تأثير الشاي الأخضر والأسبرين على الشرايين

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة المعلومة المتداولة حول علاج خلطة الشاي الأخضر والاسبرين الجلطات.

قال النمر عبر تويتر أن ملعقة شاي أخضر مطحون مع حبة اسبرين يستخدمان لتنظيف الشراين وتبعد الجلطات معلومة خاطئة.

وفي وقت سابق، قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور أنه يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة.

وأضاف ‏الجرعة التي تعطى أثناء حدوث جلطة القلب هي ٣٠٠ ملغ اسبرين غير مغلف (مقبول من ١٦٢ الى ٣٢٥ جم) والافضل النوع الذي يطحن بالاسنان chewable.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. نثرهم على الريق ذات اليمين وذات الشماال ...
مسفر الغامدي
وش ذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مطر الاسود
فليجعلو منه عبرة لمن يعتبر ,اذا كان المسلمين ليس بامكانهم التصرف في مثل هذه الامور في دول الغرب فيجب ان يحاسب حسابا عسيرا كل من يتعدى على دين الله ورسوله وكتابه على ارض العرب والمسلمين وكما انهم يزعمون التأييد لحرية الديانة وحرية التعبير وحرية الاختيار في بلادهم فنحن نؤمن انك طالما انك مقيم بين ظهراني المسلمين والعرب فلكل شيىء حدود يقف عندها خصوصا اذا تعلق الامر بالدين الحق والقران الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وابى من ابى وعن يد وهم صاغرون
فيصل
اجل بكرة يتصل اردوغان يعبر عن شكره وترجع المياه لمجاريها السياسة بحر.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم زد دولتنا وحكامها وشعبها الكريم ، عزاً وغناةً ومنعه ، بيض الله وجهك يا ملكنا الكريم وزادك عزاَ وغناةً ومنعةً وهيبه.. اللهم آمين ..

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