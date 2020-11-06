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تحذير عالي المستوى لمستخدمي Apple

Time منذ 12 دقيقة
Views 1278
تحذير عالي المستوى لمستخدمي Apple

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تحذير عالِ جدًا في المستوى بشأن تحديثات آبل.

وقال إن أبل أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها؛ حيث وصت بتحديث المنتجات إلى النسخ الموضحة في الصورة أسفل الخبر.

وأوضح أن الثغرات تمكن المستخدم من إرسال فيديو في مكالمات GRoup face time دون أن يعرف أنه قام بذلك.

ويجعل المستخدم يرد على مكالمتين في وقت واحد دون الإشارة إلى أنه قد رد على مكالمة ثانية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات في معالجة الجهاز لملفات خبيثة من نوع صوت- صورة- خط - محتوى صفحة ويب، أو ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتوقف البرامج عن العمل فجأة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سارا سالم
كلوميد..اتضح أن له علاقة بسرطان المبايض وقد أعلن ذلك رسميا للتحذير من الافراط في استعماله..
زائر
ابوك راح في الباباي-بايدن دندن عليه
QLQ
... ترامب ولايتين
QLQ
... شريطية وش تترجون منهم
QLQ
... الى الجحيم

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