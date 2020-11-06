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نجل ترامب يصف بلاده بـ" جمهورية الموز "

Time منذ 52 دقيقة
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نجل ترامب يصف بلاده بـ" جمهورية الموز "

واشنطن (صدى):
نصح دونالد ترامب جونيور والده بالقتال حتى الموت لكشف التزوير والاحتيال في الانتخابات.

وقال الابن الأكبر للرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في  مقر الحزب الجمهوري بجورجيا:" أعتقد أن الشيء الأول الذي يمكن أن يفعله دونالد ترامب في هذه الانتخابات هو خوض المعركة حتى الموت حتى نحصل على شفافية كاملة في العملية، وينبغي على الجميع في الجانب الديمقراطي أن يرحبوا بهذا إلا إذا كانوا يغشون بالفعل ".

 

وشكك جونيور في عملية الفرز، واتهم الديمقراطيين بتجاهل المواعيد النهائية للانتخابات، لافتا إلى ظهور صناديق الاقتراع الباطلة في الولايات والمقاطعات الديمقراطية بعد انتهاء التصويت، كما وصف الولايات المتحدة بأنها تبدو " كجمهورية موز ".

وكانت تعليقات جونيور جاءت بعد إعلان دونالد ترامب، أنه كان ضحية مؤامرة من قبل وسائل الإعلام الكبرى والمال، والتكنولوجيا.

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أحدث التعليقات

سارا سالم
كلوميد..اتضح أن له علاقة بسرطان المبايض وقد أعلن ذلك رسميا للتحذير من الافراط في استعماله..
زائر
ابوك راح في الباباي-بايدن دندن عليه
QLQ
... ترامب ولايتين
QLQ
... شريطية وش تترجون منهم
QLQ
... الى الجحيم

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