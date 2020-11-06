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تفاصيل سرقة مواطن لـ 40 مليون ريال من "هدف" والعقوبة المنتظرة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1714
تفاصيل سرقة مواطن لـ 40 مليون ريال من "هدف" والعقوبة المنتظرة

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد؛ أحمد الحسين، اليوم الجمعة، عن تفاصيل القبض على مواطن استغل ثغرة في نظام صندوق الموارد البشرية(هدف)لسرقة40 مليون ريال.

وقال "الحسين" عبر الإخبارية، إن المواطن نجح في استغلال ثغرة في نظام هدف؛ وفعل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له، حيث بلغ إجمالي ما حُوِّلَ (39.806.991).

واعترف بالفعل المتهم بما نسب إليه؛ حيث لفت "الحسين" إلى أنه متورط في أكثر من جريمة.

وقال "الحسين" إن أبرز التهم التي ستوجه للمواطن هي: التزوير، غسل الأموال، الاحتيال، اختراق غير مشروع لنظام تقني، موضحًأ أنه سيتم معاقبته وفقًا لعدد من الأنظمة منها مكافحة غسل الأموال والجرائم المعلوماتية.

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أحدث التعليقات

سارا سالم
كلوميد..اتضح أن له علاقة بسرطان المبايض وقد أعلن ذلك رسميا للتحذير من الافراط في استعماله..
زائر
ابوك راح في الباباي-بايدن دندن عليه
QLQ
... ترامب ولايتين
QLQ
... شريطية وش تترجون منهم
QLQ
... الى الجحيم

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