وفاة مُختطف يمني جراء التعذيب في سجون الحوثي

فهمي محمد (صدى):
توفي أحد اليمنيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب، إثر تعرضه للتعذيب.
وكشفت مصادر حقوقية يمنية، أن المختطف يُدعى محمد علي حسن الأديب (60عامًا)، وقد تعرّض للتعذيب على مدار الـ10 أشهر الماضية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، منعت "الأديب" من تلقي العلاج، إذ كان يعاني من أمراض مزمنة، حتى فارق الحياة.
وكان "الأديب"، قد اعتقل من قبل مسلحين تابعين لقاض حوثي يدعى إياد ملفي غلاب؛ لإرغامه على فتح طريق من أرض تابعة له، إلا أن مصادر أخرى كشفت أنه تم اُختطف بسبب رفضه إرسال أبنائه للقتال في صفوف الحوثيين بالإكراه.