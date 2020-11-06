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بالفيديو.. سبب إبعاد بعض لاعبي الفيصلي قبل مواجهة ضمك 

Time منذ ساعة
Views 1666
بالفيديو.. سبب إبعاد بعض لاعبي الفيصلي قبل مواجهة ضمك 

ماجد محمد (صدى):
نزل فريق الفيصلي إلى أرضية الملعب بتشكيلة مختلفة عن القائمة التي أعلن عنها بعد إبعاد بعض اللاعبين للإشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وكانت أثيرت تساؤلات عديدة حول سبب تأخر انطلاق مباراة ضمك والفيصلي، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

يذكر أن الحضور انتظروا قرار مراقب المباراة بشأن إقامة اللقاء من عدمه، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.

 

وكان نادي الفيصلي دخل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نادى ضمك المركز الخامس عشر بدون أي رصيد من النقاط.

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سارا سالم
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زائر
ابوك راح في الباباي-بايدن دندن عليه
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... ترامب ولايتين
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... شريطية وش تترجون منهم
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... الى الجحيم

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